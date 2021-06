Diego Laxalt alla Dinamo Mosca, l'affare entra nella sua fase decisiva. Dopo il blitz dei giorni scorsi del ds del club russo nella sede del Milan, nelle ultime ore le due società hanno raggiunto l'intesa economica per il trasferimento dell'esterno uruguaiano, reduce dalla stagione in prestito al Celtic Glasgow.



Per la cessione a titolo definitiva di Laxalt, i rossoneri incasseranno 4 milioni di euro: dopo appena 35 presenze, il laterale mancino è pronto a salutare il Milan e l'Italia. Lo attende la Dinamo Mosca, per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.