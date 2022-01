Matteo Gabbia si è preso le luci della ribalta con le due ottime prestazioni offerte contro Roma e Venezia. Il classe 1999 vuole continuare a dimostrare il suo valore e, con tutta probabilità, lo farà con una maglia diversa da quella del Milan fino al termine della stagione. Il club rossonero ha infatti trovato un accordo di massima con la Sampdoria per la cessione a titolo temporaneo del difensore centrale nativo di Busto Arsizio.



LA SITUAZIONE - Prima di dare il via libera alla partenza di Gabbia direzione Genova, il Milan vuole chiudere il tanto atteso colpo in difesa. La Sampdoria ha memorizzato la posizione del club di via Aldo Rossi ma, nel frattempo, sta vagliando anche diverse soluzioni alternative (nelle ultime ore è stato proposto Fazio dalla Roma). Il direttore sportivo Faggiano vuole regalare un rinforzo al tecnico D'Aversa nel minor tempo possibile: Gabbia resta la prima scelta ma non sono escluse sorprese.