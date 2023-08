Un blitz in piena regola. L’Atalanta è entrata a piedi uniti nella corsa a De Ketelaere e dopo i primi contatti iniziati con il Milan nella scorsa settimana ha, di fatto, chiuso l’accordo con Furlani nelle ultime 48 ore.



FORMULA E CIFRE - Il Milan ha aperto al prestito di Charles perché non sono arrivate offerte per un’acquisizione a titolo definitivo dell’ex Bruges. Con l’Atalanta l’intesa è stata trovata sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro con un diritto di riscatto fissato a 23 milioni.



COSA MANCA - Nel pomeriggio è prevista una Conference call tra Milan e Atalanta per definire gli ultimi dettagli. Ora manca l’ok definitivo di De Ketelaere, che ha anche una proposta dalla Real Sociedad ma dovrebbe accettare l’Atalanta già nel corso di questa giornata. Un’occasione importante per rilanciarsi in Italia dopo il flop della scorsa stagione.