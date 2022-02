Dopo il rinnovo di Gabbia fino al 2026, il Milan continua a lavorare sui contratti da prolungare. In queste ore è stata trovata un’intesa di massima per il rinnovo di Ismael Bennacer: il centrocampista algerino firmerà fino al 2026 con un ingaggio da circa 3 milioni di euro all’anno.



L’ALTRO RINNOVO - È tutto fatto invece per il rinnovo di Theo Hernandez: il terzino firmerà fino al 2026 con opzione per un’altra stagione, ingaggio da 4 milioni. Appena l’agente del giocatore sarà in Italia verrà sistemata anche la parte burocratica. Dopo quello di Gabbia il Milan sta definendo il rinnovo di Bennacer ed è tutto fatto per quello di Theo Hernandez: i rossoneri pianificano il futuro, partendo dalle conferme.