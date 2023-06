Il Milan e Antonio Mirante proseguiranno ancora insieme. Il portiere italiano classe 1983 e scuola Juve era arrivato a Milano lo scorso 13 ottobre 2021 firmando un contratto annuale rinnovato già alla fine della stagione 2021-22. Il club rossonero ha puntato su di lui per completare il reparto dei portieri inserendolo nel ruolo di terza scelta, ma di seconda in lista Champions dato che, essendo cresciuto nei vivai italiani, non occupava uno slot a differenza di Tatarusanu.



Da tempo l'ex Roma e Parma fra le altre stava trattando il rinnovo per un'ulteriore stagione per rimanere, fino al 30 giugno 2024 ancora con la casacca del Milan addosso e tagliare in rossonero il traguardo dei 40 anni. In queste ore l'accordo è stato raggiunto e presto sarà messo nero su bianco.