Il Milan ha raggiunto l'accordo con il Crotone per il riscatto di Junior Messias. Dopo che già ieri avevamo raccontato di come il brasiliano fosse a un passo dal rimanere in rossonero, ulteriori conferme sono arrivate in giornata.



LE CIFRE - Il Milan ha ricevuto un piccolo sconto rispetto alla cifra di 5,5 milioni di euro, pattuita l'estate scorsa per il riscatto. In totale infatti, tra il prestito (di 500mila euro) e il riscatto (di 4 milioni), i rossoneri pagheranno 4,5 milioni di euro al Crotone.