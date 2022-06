Junior Messias sarà un giocatore del Milan a tutti gli effetti, la conferma è ormai a un passo: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, i rossoneri sono ormai a dettagli con il Crotone per l'acquisto dell'attaccante brasiliano.



LE CIFRE - L'accordo arriva a una cifra inferiore rispetto ai 5,5 milioni di euro pattuiti la scorsa estate per il diritto di riscatto, nelle casse del club calabrese finirà una cifra tra i 3,8 e i 4 milioni di euro. Fumata bianca a un passo, il Milan e Pioli potranno contare ancora su Messias per la prossima stagione.