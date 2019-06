Il Milan si prepara a salutare definitivamente il centrocampista Tiemoué Bakayoko, che tornerà al Chelsea: il club rossonero infatti non eserciterà il diritto di riscatto da 35 milioni di euro con i Blues per il cartellino del francese, che ha convinto dal punto di vista tecnico ma non da quello caratteriale.



RITORNO A LONDRA - Bakayoko dunque tornerà a Londra, probabilmente per restare e vestire la maglia dei Blues, convinto soprattutto dalla possibilità di giocare la Champions. Il fratello e agente Abdoulaye Bakayoko ha parlato a L'Équipe, confermando questa indicazione: "Ci sono dei club interessati, ma diamo la priorità al Chelsea. Conosciamo già il club, giocherà la Champions League e noi cerchiamo stabilità. Tiemoué ha deciso di restare a Londra".