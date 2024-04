Milan, addio all’ex bomber delle giovanili Tino Borneo: allenava l’Under 12

Il Milan piange Costantino Borneo, per tutti "Tino". L'ex punta delle giovanili rossonere, cresciuto a Milanello e ora allenatore dell'Under 12, è morto a 52 anni a causa di una malattia contro cui lottava da diverso tempo. Da calciatore ha vestito la maglia del Milan una sola volta, contro il Lecce agli ottavi di Coppa Italia, il 21 novembre 1990. Erano i rossoneri di Arrigo Sacchi, Massaro, Ancelotti e dei tre olandesi, campioni d'Europa in carica. Borneo entrò nel secondo tempo al posto di Massaro e segnò dopo pochi minuti, in quella che è stata l'unica presenza ufficiale con il Milan.