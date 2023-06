Secondo La Gazzetta dello Sport, Yacine Adli e Fode Ballo-Touré sono alla fine della loro avventura rossonera. Per il primo non c'è nulla di concreto, ma i movimenti in entrata previsti in mediana, uniti allo scarsissimo impiego di questa stagione, lo spingono lontano da Milano e lui preferirebbe un ritorno in patria. Per il terzino, invece, ci possono essere offerte dalla Francia ma anche da Germania e Inghilterra. Il Milan vuole ricavare 6/7 milioni dalla sua cessione.