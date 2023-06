Avanti tutta. Il Milan è scatenato sul mercato e si sta avvicinando a un altro colpo interessante per il centrocampo. Secondo quanto appreso, c’è un accordo verbale con il centrocampista americano classe 2002 Musah.



I DETTAGLI- I contatti, sempre più frequenti, degli ultimi giorni hanno portato a una bozza d’intesa con Musah per un contratto di 4 anni a 2 milioni di euro a stagione.



TRATTATIVA CON IL VALENCIA- Il secondo step, ben più importante, adesso per il Milan sarà quello di trovare un’intesa economica con il Valencia. La trattativa è ufficialmente iniziata e si sta dialogando sulla base di circa 20 milioni di euro bonus compresi. Filtra grande ottimismo per il buon esito della trattativa.