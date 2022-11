Titolare e protagonista in tutta la pre-season per poi non riuscire a trovare spazio in campionato con continuità in campionato. Adli si trova di fronte a un bivio: scegliere di andare a giocare in prestito per sei mesi o provare a convincere Pioli sfidando la nutrita concorrenza. Le richieste per il talentuoso centrocampista franco-algerino non mancano e sarà fondamentale il summit con l’agente in programma nel mese di dicembre.



SPUNTA LA CREMONESE- Oltre alla Sampdoria anche la Cremonese ha manifestato la volontà di provare a prendere Adli in prestito fino al termine della stagione. I grigiorossi stanno valutando diversi nomi per provare a realizzare un’impresa chiamata salvezza e tra questi quello dell’ex Bordeaux è in cima alla lista. Ariedo Braida é pronto a sondare il terreno con il “suo’ Milan anche per Marko Lazetic. Resta da verificare la volontà dei due giocatori di accettare una sfida come quella delle neopromossa che punta a recitare un ruolo da protagonista sul mercato e sogna due innesti di qualità dalla squadra campione d’Italia.