Roberto De Fanti, agente dell'attaccante del Milan Fabio Borini, ha parlato a Sportitalia del futuro del suo assistito: "Fabio ha ancora 28 anni e ha giocato in squadre importanti come Chelsea, Liverpool, Roma e Milan. E’ un giocatore abituato a certi livelli e certi standard. Vediamo cosa succede, è ancora molto presto. Borini ha un contratto in scadenza a giugno, ma con la possibilità di prolungare di un anno con il Milan. Vediamo cosa succederà".