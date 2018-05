Mario Giuffredi, agente di Andrea Conti, terzino del Milan, parla a Milannews.it del recupero dell'ex Atalanta, arrivato la scorsa estate in rossonero: "E’ con il morale alle stelle, i tempi di recupero sono quello giusti. Per il ritiro estivo sarà quasi pronto per iniziare l’attività, è molto contento e non vede l’ora di iniziare con la squadra. Fine settembre in campo? Secondo me anche prima, per inizio settembre Conti è pronto, al massimo metà settembre"