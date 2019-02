Gianluca Di Domenico, agente di Ricardo Rodriguez, parla a Radio Marte, nel corso di Si gonfia la rete: "Siamo tutti un pò sorpresi dall’impatto di Paquetà e Piatek. Hanno cambiato il Milan, non è facile nel calcio di oggi che due pedine cambino così tanto una squadra. La formazione di Gattuso è sempre stata propostivia perchè l'allenatore vuole il massimo in ogni allenamento, ma c'è da dire che l'innesto di queste 2 pedine sta facendo la differenza e nessuno se lo poteva aspettare, con tutto il rispetto di entrambi e di Higuain che è andato via. Il Milan è diventato pericolosissimo: il gruppo ora ha fiducia e lo spogliatoio che già era stano unito nei momenti di difficoltà, oggi ha entusiasmo e rende i rossoneri davvero temibili. Mi spiace solo che il Milan che non sia più in Europa League perchè nelle condizioni attuali avrebbe potuto fare molta strada".