11 anni dopo il Milan è di nuovo ai quarti di Champions League. Undici anni di attese, sogni, illusioni. Fallimenti e cambiamenti. Ora, i rossoneri ci sono. Di nuovo. L'ultimo Milan che aveva superato gli ottavi di Champions era quello del 2011/12 firmato Massimiliano Allegri. Era un Milan spaccato, ma forte. Barbara Berlusconi contro Galliani, Ibra contro Allegri. E tutti i milanisti contro l'arbitro Tagliavento per quel gol fantasma di Muntari che costò - secondo molti - lo scudetto ai rossoneri.



In Europa il Milan incrocia per due volte la sua strada con quella del Barcellona campione in carica: prima nei gironi - un pareggio e una sconfitta - poi ai quarti dove gli spagnoli vincono il doppio scontro grazie al 3-1 del Camp Nou dopo lo 0-0 di Milano. E' il 3 aprile 2012, e quella sarà l'ultima volta dei rossoneri ai quarti di Champions League.



