Undici anni dopo l'ultima volta il Milan è nuovamente ai quarti della Champions League. I rossoneri hanno superato indenni la trasferta in casa del Tottenham (0-0 il finale), e in virtù della vittoria dell'andata sono entrati tra le migliori otto d'Europa. Un traguardo insperato frutto di una battaglia tiratissima in casa dei londinesi: nella gallery tutte le foto della festa rossonera in campo.