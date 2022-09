È sempre l’ora delle verifiche anche se in serie A sono stati disputati appena cinque turni della nuova stagione. Verifiche cercasi sicuramente per Sampdoria e Milan che domani sera, sabato 9 settembre alle 20:45, si ritroveranno in campo al Ferraris per dare una svolta al campionato i padroni di casa, dopo un avvio disastroso, e per dare maggiore incisività i campioni d’Italia in carica. I doriani per il momento hanno al proprio attivo solo un paio di pareggi e ben tre sconfitte e navigano nei bassifondi della classifica al contrario dei rossoneri in ritardo dalla capolista Atalanta di due punti ma con al proprio attivo tre vittorie ed un pareggio per un bottino di undici punti conquistati. In campionato i doriani sono reduci in campionato dalla sconfitta di misura a Verona mentre il Milan dalla pesante vittoria nel derby con l’Inter e dal mezzo passo falso in Champions a Salisburgo. Le due squadre sinora si sono affrontate ben 148 volte con un bilancio nettamente a favore dei rossoneri in grado di avere la meglio dell’avversario in settantanove volte, più del doppio dei successi dei liguri fermi a ancora a trentacinque ma con all’attivo anche trentaquattro pareggi. L’ultimo confronto il 13 febbraio scorso a San Siro deciso da un gol all’8° dal milanista Rafael Leão. Con i soli due punti all’attivo riflettori puntati sul tecnico blucerchiato Marco Giampaolo, l’ex di turno, dal quale i tifosi doriani cercano ben altri risultati anche se in casa sinora ha affrontato la capolista Atalanta, la Juventus e la Lazio. Formazione tutt’altro che decisa alla vigilia ma il capitano Fabio Quagliarella dovrebbe farcela e scenderà in campo dal primo minuto per far coppia con Caputo con il supporto di Sabiri nel ruolo di trequartista. A metà campo spazio Vieira al centro con Rincon e Verre laterali. Difesa tutta da disegnare ma è ipotizzabile Audero tra i pali, Ferrari e Colley centrali e Bereszynski e Augello a difendere sulle corsie destre e sinistre. Ci sarà Leão nel Milan proposto da Stefano Pioli, match winner nell’ultimo confronto, che agirà alle spalle di Origi riferimento avanzato della squadra, supportato da Saelemaekers e Brahim Diaz. In porta riconfermatissimo Maignan tra i pali estremo difensore di una retroguardia con Kjaer e Tomori centrali ed i terzini Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra. Gli analisti vedono rossonero e propongono il Milan vincente favorito a 1,52 ben lontano dall’1 blucerchiato che moltiplica per 6 la posta e con l’X suggerito a 4,45.