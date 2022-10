. Una trasferta molto temuta. Pioli non si fida delle attuali difficoltà dei veneti e teme un moto d’orgoglio dopo l’esonero di Cioffi.È proprio l’attaccante cristo sta avanzando sempre più la sua candidatura per giocare da terminale offensivo nella gara del Bentegodi in programma domenica alle 20:45.Per rimanere aggrappato al treno scudetto, il Milan dovrà ridurre al minimo gli errori in questa fase cruciale prima del Mondiale. E quella di Verona è la tipica sfida trappola da non sbagliare a tutti i costi.Ante sa come si fa, ha segnato spesso dei gol pesanti. Uno al Verona rientrerebbe sicuramente in quella categoria dato il momento particolare e delicato.