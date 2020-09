Sono ore importanti per il Milan. Dopo la positività di Duarte al Covid-19, il club rossonero attende l'esito di un nuovo giro di tamponi effettuato dalla squadra e dallo staff tecnico. Un risultato che attende anche la Uefa, visto che questa sera alle 20.30 i rossoneri saranno impegnati nell'ultimo turno preliminare di Europa League contro il norvegesi del Bodo Glimt.



REGOLAMENTO - ​Come pubblicato dalla UEFA ad agosto, in materia di regole in era di pandemia, perché una gara si possa disputare regolarmente è necessario avere almeno 13 giocatori disponibili nella lista A. Se i giocatori fossero meno di 13, il club potrebbe aggiungere calciatori che non erano stato inizialmente inclusi nella lista. Se non si riuscisse a raggiungere un minimo di 13 elementi, e non ci fosse spazio temporale per un rinvio, il club in questione perderà 3-0 a tavolino.