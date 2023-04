Allarme in casa Milan. Olivier Giroud potrebbe saltare la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli, in programma domani alle 21 al Maradona, a causa di un problema fisico. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport l'attaccante francese soffre per un problema al tendine d'Achille. Nella giornata di ieri l'ex Arsenal non ha svolto l’intero allenamento e, nonostante il turno di riposo concesso da Pioli, la trasferta contro la squadra di Spalletti è a rischio. Per l'attacco, al momento, è ballottaggio tra Rebic e Origi, con il croato in vantaggio. Tutto sarà più chiaro alle 11, quando il Milan scenderà in campo per la rifinitura.



GARANZIA - Non avere Giroud per il Milan sarebbe un bel problema. Il francese, che con la maglia rossonera ha timbrato il cartellino 26 volte in 75 partite, agli azzurri ha segnato 3 gol in 7 partite, l'ultimo il 6 marzo 2022, nel successo 1-0 del Milan in trasferta, fondamentale per confermare le ambizioni scudetto.