1. Audio: il fantasista del Napoli (?) irrompe così sulla sfida Champions contro il Milan

ma è saelemaekers — chiarl (@cheduecoglionii) April 16, 2023





2. Cos'è il genio





3. Cliccate sulla foto. È lui o non è lui?

È lui o non è lui?

Stazione di Massa. pic.twitter.com/AVCfh5j9NP — brutoz80 (@EAntijuve2) April 15, 2023





4. Il "dilemma" di Pressing:

Se lo dici, è accanimento.

Se non lo dici, è indulgenza.

Un consiglio, Charles guarda Quinto Potere, ispirati a Peter Finch: “La crisi. Le banche falliscono. Il cibo è immangiabile. Le cose devono cambiare, ma prima vi dovete incazzare”. Ecco, almeno quello, incazzati poi vediamo pic.twitter.com/KQE8GB87xN — Frank Piantanida (@inFranchezza) April 16, 2023





5. Benfica-Inter, a Lisbona è successo di tutto.

In questo scatto ci sono talmente tanti dettagli: dall'istituzionale, al triviale, agli anni 80, che lèvati @nonleggerlo pic.twitter.com/UOuFY5EUz9 — Riccardo Marra (@RiccardoMarra) April 11, 2023





6. L'evoluzione calcistica di Emrata

Emily Ratajkowski fa impazzire i tifosi: “Ho cambiato la maglia per guardare il Napoli” https://t.co/aZJcgw9DNN pic.twitter.com/Vxo4lQGrOs — Spazio Napoli (@Spazio_Napoli) April 13, 2023

Non potete Dovete fare MEGLIO VERGOGNATEVI . — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 16, 2023





8. Better call Moggi

Nel corso dell’intervista rilasciata a #Report il presidente del Brescia Calcio, ai tempi di #Calciopoli presidente del Cagliari, racconta un incontro riservato con #Berlusconi, che termina con la promessa di chiedere un aiuto a Luciano Moggi. #Report lunedì alle 21.20 su #Rai3 pic.twitter.com/ga8JBEbs5Q — Report (@reportrai3) April 16, 2023





9. Getafe-Barcellona 0-0. Ma il vero spettacolo s'è visto tra la vegetazione

They climbed up a tree to watch the Barça game



(via @DAZN_ES)pic.twitter.com/GWiZXezOWZ — B/R Football (@brfootball) April 16, 2023





10. Il miracolo di Monza

Un fan di Silvio Berlusconi è partito da Cosenza in autobus per raggiungere l'ospedale San Raffaele, a Milano, dove è ricoverato l'ex premier. L'uomo, 67 anni, ha portato acqua santa e abitino votivo: "Vorrei farglieli avere" #ANSA pic.twitter.com/wK4AStkzTM — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) April 10, 2023

Berlusconi sta guarendo, ed io sto godendo. @SilvioBerlusc12 — Vittorio Feltri (@vfeltri) April 16, 2023

Berlusconi, la cena del Monza e «il pullman di troie» pic.twitter.com/rIkmXKY0To — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) December 14, 2022





EXTRA. A Napoli, tra scudetto e Champions, il clima comincia a farsi frizzantino

Manca pochissimo alla supersfida di Champions tra Napoli e Milan, ed il clima è già rovente. Le parole di Piotr Zielinski (commenti: "ma quello è Saelemaekers!") gettano ulteriore benzina sul fuoco. Ma nella nuova puntata ditroverete molto altro: la passione di miss Emrata per il calcio italiano, l'Inter ultima in classifica via Pressing Italia 1, lo sbrocco social di Lapo Elkann, e perfino una presenza inspiegabile alla stazione di Massa. Lo riconoscete? Ma procediamo con ordine. La nuova top 10 è pronta.in questa fase chi sta facendo peggio? L'Inter o il calciatore rossonero Charles Marc S. De Ketelaere?Tipo Tancredi Palmeri contro "uno spacciatore del luogo". Ma non solo...