Il Milan torna ad allenarsi in vista della sfida di Serie A all'Empoli, in programma sabato sera alle 20.45 allo Stadio Castellani, e di quella di Champions al Chelsea, mercoledì prossimo a Stamford Bridge: lavoro personalizzato per Ante Rebic, Sandro Tonali e DIvock Origi, reduci da qualche acciacco fisico, mentre si allena in gruppo Davide Calabria. Stefano Pioli conta di poterli avere tutti e quattro, i due attaccanti, il centrocampista e il terzino, a disposizione in vista della trasferta in Toscana