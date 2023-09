Sguardi concentrati e poca voglia di scherzare.Una partita importante per dimenticare il derby e iniziare con il piede giusto il cammino in Champions League nel girone più duro.Ad eccezione degli infortunati, il gruppo rossonero si è allenato a pieno regime. Non saranno della partitache non sono stati inseriti nella lista Champions League. Qualche dubbio di formazione per Pioli che però non sembra intenzionato a fare tanti cambi. Chukwueze lancia la sua candidatura ma Pulisic è in vantaggio.