I conti del Milan migliorano, ma restano in rosso. Il bilancio 2019/2020 che sarà chiuso il prossimo 30 giugno segnerà perdite per 100 milioni di euro, contro il passivo di 146 milioni dell'anno scorso. Sempre secondo Milannews, si attendeva un rosso da 80 milioni, ma poi la pandemia coronavirus ha causato 20 milioni d'incassi in meno per i mancati introiti da biglietteria, sponsor e merchandising. In ogni caso i dati definitivi saranno resi noti all'assemblea degli azionisti prevista in autunno.