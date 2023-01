Piove sul bagnato in casa Milan. Oltre ai cattivi risultati, Pioli perde un altro uomo di riferimento per il centrocampo: Ismael Bennacer. L'algerino, ieri out in occasione del Sassuolo, ha riportato un problema al bicipite femorale sinistro: la sua assenza nel derby di domenica quindi, appare pressoché certa. L'ex Empoli va a riempire l'infermeria dove si trovano già Maignan, Tomori e Dest. Senza dimenticare Zlatan Ibrahimovic, ancora alle prese con gli allenamenti personalizzati. Aggiornamenti sulle condizioni di Bennacer si avranno nei prossimi giorni, quando il classe 1997 effettuerà nuovi esami per valutare l'entità precisa dello stop.