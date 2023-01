“Il nostro scudetto sarà entrare in Champions”. Suonano perentorie le parole di Stefano Pioli che, dopo la sonora cinquina a San Siro contro il Sassuolo, sesta partita consecutiva senza vittoria tra tutte le competizioni, abbandona i sogni tricolori per guardare alla realtà. Con il Napoli ormai distante 15 punti sono ridotte al lumicino le speranze bis scudetto per i rossoneri, offerto a 21 volte la posta dagli esperti, quota che sale addirittura a 33. Adesso il vero obiettivo del Milan diventa il piazzamento tra le prime quattro che vale la conseguente qualificazione alla prossima Champions League. Missione non scontata ma alla portata per i rossoneri, proposti a 1,65, stessa quota di Atalanta, Lazio e Roma, le rivali da lasciar dietro per non rendere la stagione fallimentare.