Altro messaggio social di Zlatan. Dopo il ‘, postato una settimana fa, lo svedese, acquisto di gennaio del, con il quale i rossoneri hanno rialzato la china in campionato, lancia un altro messaggio criptico, in un momento difficile per quanto riguarda i livelli dirigenziali milanisti, con Boban al passo d’addio.- Su Instagram l'exha postato un suo video mentre fa riscaldamento, accompagnato da un sorriso e dalla didascalia:. Messaggio ai piani alti? Con Boban e Maldini sempre più lontani, il futuro del 39enne è ancora tutto da scrivere, in bilico. Ma una cosa è certa: il suo ritorno in rossonero è stato dettato dalla passione che Ibra ha per questo sport. Per questo continua a giocare. Per questo, lo fa.