Punto e a capo.Il capogruppo del PD, Filippo Barberis conferma a La Repubblica: "La nostra volontà è quella di riportare le squadre sull'area dell'attuale stadio superando l'ipotesi de La Maura".La posizione tra i dem è maggioritaria, anche se nel partito c'è qualche consigliere contrario anche a costruire la nuova arena di Milan e Inter a San Siro. Così comeEcco la sua risposta: "Non è in corso alcuna richiesta di modifica dei vincoli di tutela dell'area de La Maura e dell'area dell'ippodromo. Nessuno può negare che ci siano state interlocuzioni del Comune con il Milan che ha espresso interessamento per l'area de La Maura, ma nessuna proposta è stata presentata all'amministrazione. Così come i due club non hanno ancora rinunciato ufficialmente all'opzione San Siro, quindi noi siamo in attesa di sapere le intenzioni delle squadre".Il capogruppo dei Verdi, Carlo. Giancarlo Tancredi ha risposto: "Non vedo perché la giunta dovrebbe proporre alternative nel momento in cui c'è un procedimento in corso (quello ancora aperto su San Siro, ndr)".