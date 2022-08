Il Milan ha definito in queste ore l'arrivo in Italia del giovane centrocampista classe 2005 Dariusz Stalmach, di nazionalità polacca. Un talento sul quale era vivo l'interesse di molte ed importanti squadre, ma che ha scelto il Milan che lo aggregherà per il momento alla Primavera di Ignazio Abate. Stalmach è già professionista: ha giocato 22 gare tra i pro con la maglia del Gornik Zabrze in Polonia.