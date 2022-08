Dal Bologna al Bologna. Con in mezzo uno scudetto, un cambio di prospettive e uno strano scherzo del destino, ilritrova in unsold out i rossoblù di. Strade incrociate. Il 4 aprile, lo 0-0 contro gli emiliani era stato considerato - a caldo - un'occasione persa, con la riduzione del vantaggio in classifica sue l'obiettivo Tricolore distante solo poche settimane.A fine partita,aveva analizzato il pareggio senza reti con lucidità: "È un'occasione mancata, ma siamo vivi. Il campionato si deciderà nelle ultime partite". Giusta previsione. Ma dopo una settimana i rossoneri avrebbero trovato un altrocorsa scudetto complicata e possibilità di essere padroni del proprio destino sfumata, in virtù del recupero trada giocare il successivo 27 aprile. Storia nota: vittoria dei rossoblù per 2-1 e Diavolo ancora capolista. Sliding doors con vista scudetto.Altro tema. Lo 0-0 dello scorso aprile aveva portato all'attenzione, più di altre partite, la difficoltà dei rossoneri a legare il gioco offensivo attraverso la trequarti. Mancanza di qualità nel ruolo, assenza dell'uomo giusto per trovare il guizzo quando tutto è bloccato. Per cambiare le cose in estate è arrivato, l'acquisto più caro del mercato del Diavolo, che proprio stasera scenderà in campo per la prima volta dal 1' in Serie A. Un'occasione da sfruttare per il classe 2001, soluzioni nuove perPer ritrovare i tre punti dopo lo stop di sei giorni fa a(1-1) e ripartire dal Bologna.