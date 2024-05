Milan, Amorim si defila: svelato il motivo

23 minuti fa



Lo Sporting Lisbona si è laureato campione di Portogallo per la 20esima volta. Un traguardo molto importante per Ruben Amorim che in quattro anni conquista due volte il titolo entrando nella storia del club biancoverde. Le prestazioni dei lusitani avevano attirato le attenzioni sull'allenatore da parte di diversi club, fra cui il Milan per sostituire Stefano Pioli dalla prossima stagione.



Lo stesso mister portoghese, nel corso della festa, ha parlato in maniera netta sul proprio futuro: "Resto allo Sporting Lisbona. Sono sotto contratto ed è un momento speciale per me e per il club. Ora proveremo a vincere insieme il terzo titolo. Proveremo a realizzare il nostro sogno".