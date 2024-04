Sporting, Ruben Amorim è una furia: 'Nessun accordo con il Liverpool, basta con questa storia'

In Inghilterra sono sicuri,sarà il prossimo allenatore del Liverpool, ma il tecnico dellonon è dello stesso avviso e sbotta: "".A fine stagione si chiuderà un'era per i Reds, con l'addio didopo nove anni, e la caccia per il suo successore ha portato a Ruben Amorim: stando alle indiscrezioni lanciate dalla stampa britannica, il tecnico portoghese avrebbe già raggiunto, il club del Merseyside tratta ora con quello di Lisbona per liberare l'allenatore.

- Amorim però non ci sta e in conferenza stampa, alla vigilia del prossimo impegno di campionato contro il Gil Vicente, smentisce seccamente e apparendo molto infastidito le indiscrezioni: ", non è vero. Sono l'allenatore dello Sporting, voglio vincere qui e non ho incontrato nessun club. Non è stato concordato nulla.. Questa è l'ultima volta che parlo del mio futuro".- Amorim è legato allo Sporting fino al 2026 ed è vicino a conquistare il secondo titolo nazionale in tre anni alla guida dei Leoes. Sulla panchina del club di Lisbona ha già conquistato una Supercoppa di Portogallo, due Coppe di Lega e il titolo nazionale nel 2020/21.