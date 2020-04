Un nuovo nome per l'attacco del Milan: è Norberto Briasco, attaccante argentino dell'Huracan. Punta classe 1996, vanta buona fisicità ed esplosività e rientra nelle linee guida dettate dal fondo Elliott. Giocatore giovane, di talento e dai costi ridotti (la valutazione si aggira intorno ai 5 milioni di euro, ma c'è una clausola di 20).



LA CONFERMA - A confermare l'idea è lo stesso giocatore, che - come riporta TyC Sports - ha dichiarato: "Ci sono stati contatti, ma non ho fretta. Il mio agente è stato in Italia e negli Stati Uniti". Briasco ha un contratto con l'Huracan fino al 2023.