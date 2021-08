Il nome di Andrea Conti non figura nella lista dei calciatori convocati dal Milan per la prestigiosa amichevole di questo pomeriggio contro il Real Madrid in Austria. Una scelta "tecnica", come l'ha definita il club rossonero ma che inevitabilmente alimenta le speculazioni circa il futuro dell'esterno lecchese. Reduce dal prestito al Parma nella seconda metà della passata scorsa stagione, col riscatto che non è scattato per la retrocessione in Serie B dei ducali, l'ex Atalanta rappresenta al momento una delle alternative a Calabria nel ruolo di terzino destro. Il che non significa che si tratti di un incedibile, considerata la presenza in organico anche del francese Kalulu e gli insistenti rumors su Dalot e Odriozola.



FATTORE D'AVERSA - Dopo averlo utilizzato nei precedenti test amichevoli, Pioli ha deciso di escludere Conti dal penultimo appuntamento prima dell'inizio del campionato e questa circostanza tornaa a dare forza alle voci di uscita. L'esordio in Serie A del Milan del 23 agosto è previsto contro la Sampdoria e proprio il club blucerchiato è quello che ha manifestato l'interesse maggiore e più concreto per il laterale classe '94, considerando la presenza in panchina di un suo estimatore come Roberto D'Aversa. Ad oggi, l'indice di liquidità ha limitato in maniera importante il mercato del presidente Ferrero e del nuovo direttore sportivo Faggiano e per Conti sono arrivate soltanto proposte di prestito al club rossonero. Che, dopo Hauge e Caldara, potrebbe dunque accelerare prima di concentrarsi sulle ultime entrate prima della conclusione di questa finestra di trasferimenti.