Dai «2 o 3 grandi acquisti per competere anche in Champions» del 27 maggio alla Gazzetta, a «la squadra sta rispettando i suoi parametri», detto sorridendo nella pancia dell’Olimpico, dopo il frustrante 0-4 subìto dalla Lazio.Poco conta, perché ciò che conta sono i parametri, altro modo per definire gli obiettivi e anche Paolo Maldini, che a scudetto appena vinto sperava di riportare il Milan là dove l’aveva lasciato, ai vertici d’Europa, oraI parametri. Tanto basta per giocare un’altra Champions, garantirsi quel gettone, puntare magari a passare un’altra volta il girone, che però mai più sarà morbido come quest’anno, e poi vivacchiare, aspettando di rivincere un altro scudettoEntertainment, business e chi più ne ha più ne metta.finora sempre mediati attraverso le convention e mai esposti in modo tradizionale, chiaro e indiscutibile. Il Milan dei fondi americani è un Milan che comunica per conto terzi. Dice e non dice, fa dire soprattutto.(e Lazio-Milan ha detto che in quella e questa squadra, l’ex capitano ci stava dentro comodamente). Giroud non ha un’alternativa, i titoli più grandi li prende ancora Ibra, che a 41 anni torna a palleggiare e forse va in panchina con il Tottenham (avessi detto: ma di cosa parliamo?).Resta una manciata di giorni per rinforzare la squadra.E anche adesso non sembra particolarmente ottimista: l’affare si farà solo se la Roma se ne dovrà disfare. Pioli s’è ripiegato su se stesso e lo scudetto vinto. Gl’infortuni non lo aiutano.Nel frattempo, Maldini ha preso per il futuro il portiere di riserva del Guaranì, e c’è chi l’ha definito colpo. Ma di cosa? Perché?Poiché aveva subìto una severa lezione dall’Inter, Pioli contro la Lazio ha schierato lo stesso Milan, dimostrando di non averci ancora capito nulla. Che quella di Messias sia stata una bella favola, s’è detto: ora però le sue difficoltà anche fisiche sono evidenti. Perché insistere? E Diaz, per di più un giocatore in prestito? Se piove, prendo l’ombrello. Oppure, se posso, evito persino di uscire.@GianniVisnadi