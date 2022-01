Il Milan può anche sorridere. Dopo aver saltato la sfida di ieri di Coppa Italia contro il Genoa in quanto squalificato, Zlatan Ibrahimovic si è allenato regolarmente in gruppo a Milanello, mentre nei giorni scorsi aveva svolto un lavoro personalizzato come da programma. Buone notizie anche per Mike Maignan, che si è allenato regolarmente con un defaticante: il portiere francese aveva accusato un problemino ieri a fine gara.