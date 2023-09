Nel corso della lunga intervista concessa a Sette, inserto del Corriere della Sera il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, ha parlato anche delle scelte fatte sul mercato che partono da una semplice motivazione: il gap col Chelsea.



PIU' FISICO - "La cosa che più mi ha colpito in questo primo anno è vedere la distanza con il Chelsea nelle due sfide di Champions. Perciò ho voluto un Milan più fisico, più veloce, più intenso, nelle prime partite si è visto. Farò di tutto per avere un club vincente, ma come partner della serie A dobbiamo augurarci pari impegno per ridurre il gap di tutto il campionato con la Premier