Doveva essere il weekend di Ismael, pronto a riprendersi la titolarità. Invece il centrocampista delè alle prese con qualche linea di febbre e un principio di bronchite: domani non ci sarà contro il. Fuori dai convocati. Così come il suo sostituto di questi mesi, Sandro Tonali, non al meglio fisicamente: per questo motivo, di fianco al totem Kessie, scalpitaArrivato dal Torino,ha mostrato tutte le sue potenzialità e i suoi limiti: bene contro il, coi suoi strappi e la sua forza fisica, anonimo da trequartista, male nel derby di, con quel fallo che ha portato alla punizione di Eriksen a suggellare una prestazione decisamente opaca. Contro i Pitagorici, però, toccherà a lui, in mezzo al campo, al fianco dell'amico Kessie, riproporsi come nella trasferta sarda.Per un centrocampo con due soli uomini, c'è una trequarti che deve valutare ancora le condizioni di, rientrato dopo i giorni di stop forzato causa Coronavirus. In allenamento, Pioli ha provato anche la trequarti iper offensiva, quella consugli esterni e con Leao alle spalle di. Se il turco non dovesse essere al top, spazio agli attaccanti. Supportati dal duo. Per un reparto, quello in mezzo al campo, ancora ai minimi termini.