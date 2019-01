Continua il momento negativo di Suso. Espulso nell'ultima giornata di campionato prima della sosta, contro la Spal, l'esterno spagnolo sarà costretto a saltare la Supercoppa italiana contro la Juventus di mercoledì. Le brutte notizie non si fermano però qui: Rino Gattuso rischia di non avere Suso a disposizione neanche domani, nella sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria.



ANCORA L'INFORTUNIO - Questa mattina lo spagnolo ha sentito il riacutizzarsi del problema al pube che lo ha rallentato nelle ultime settimane. E, come riporta Sky Sport, non dovrebbe essere convocato per la gara con la Samp. Suso proverà a rimettersi a disposizione per un'altra trasferta a Genova, quella contro i rossoblù del 21 gennaio, c'è un problema in più per i rossoneri.