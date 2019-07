Andrà via, è solo un questione di tempo. Ai nastri di partenza della prossima stagione del Milan, salvo sorprese, non ci sarà André Silva, il cui futuro è già scritto. Il portoghese rientrato dal prestito al Siviglia è in vendita, non rientra nei piani rossoneri, che dalla sua cessione intendono fare cassa. Lo scenario è lo stesso di dieci giorni fa, il fallimento della trattativa con il Monaco non ha cambiato la volontà di Boban e Maldini, che da Jorge Mendes, agente dell'attaccante esploso con la maglia del Porto, hanno avuto garanzie sul cambio di maglia.



SI RIAPRE COL MONACO? - Le squadre che in questi giorni hanno chiesto informazioni o mantenuto i contatti per AS9 sono Sothampton, Marsiglia e...il club del Principato. Sì, perché secondo quanto scrive L'Equipe il Monaco, se dovessero cambiare le condizioni, è pronto a sedersi intorno a un tavolo per riaprire la trattativa. Vuole un forte sconto, insomma, vuole André Silva ma a cifre più basse rispetto ai 30 milioni pattuiti inizialmente.



TUTTO APERTO - Dal Milan al momento non è arrivata un'apertura, ma nessuna opzione, al momento, va esclusa. Il portoghese, che si allenato a Milanello mentre i compagni erano negli States, giovedì ritroverà i compagni al rientro dopo tre giorni di riposo e potrebbe essere convocato per l'impegno contro il Manchester United, in programma il 3 agosto a Cardiff.