L'addio di André Silva al Milan è ormai a un passo. Ieri sera, ora italiana, l'attaccante portoghese ha salutato i compagni di squadra a Boston, negli Stati Uniti, dove i rossoneri si trovano per la International Champions Cup, per partire alla volta di Montecarlo e finalizzare il trasferimento al Monaco: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, André Silva è arrivato questa mattina nel Principato, dove nei prossimi sosterrà le visite mediche e firmare il contratto con il club monegasco.



DETTAGLI - Ultimi passaggi formali prima di finalizzare l'operazione e diventare un nuovo giocatore del Monaco e prendere il posto di Radamel Falcao, pronto a salutare. L'accordo col giocatore è stato trovato, limati gli ultimi dettagli anche per quanto riguarda quello tra i club: affare da 30 milioni di euro che entreranno nelle casse del Milan, permettendo alla società rossonera di realizzare plusvalenza.