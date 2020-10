Animi caldi in casa Celtic dopo il ko contro i Rangers nell'Old Firm. I prossimi avversari del Milan, infatti, sono alla ricerca della talpa che, parola di Neil Lennon, allenatore dei biancoverdi, "spiffera i nostri segreti. Sono cose disgustose. Sto facendo il possibile per proteggere la privacy". Secondi in classifica, a quattro punti dagli eterni rivali, giovedì accoglieranno i rossoneri a Celtic Park nella prima partita della fase a gironi dell'Europa League, competizione alla quale la squadra di Pioli è arrivata dopo l'epica vittoria ai rigori sul Rio Ave.