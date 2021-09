Intorno all’ora di gioco di Milan-Lazio, ha lasciato il campo Franck Kessie. Il centrocampista rossonero, che ha sbagliato un rigore nella sfida coi biancocelesti, è uscito tra gli applausi del cuore pulsante del tifo rossonero, la Curva Sud.



In scadenza di contratto nel 2022, lontano dal rinnovo, sulla scia di quanto successo con Calhanoglu e Donnarumma, oggi l’ivoriano ha fatto il suo debutto in stagione, dopo un infortunio muscolare, ed è stato coccolato dai suoi supporter. Un’ora di gioco per far girare il motore. E prendersi gli applausi dei tifosi. In attesa di vedere se rinnoverà o meno.