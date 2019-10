Quest'oggi alle ore 15 a casa Milan si è tenuta l'assemblea dei soci del club rossonero. E' stato posto all’attenzione dei partecipanti l’approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2019. Quest'ultimo ha fatto registrare un rosso consolidato da -146 milioni di euro, a fronte di perdite da -155 milioni. È il passivo più ampio nella storia del Milan. I ricavi sono scesi del 6,1% passando a 241 milioni rispetto ai 255 del bilancio 2018. Diminuiti, nello specifico, gli introiti da sponsor, con l’addio di Telecom che è costato ben 4 milioni. In più sono lievemente calati quelli da stadio (dovuti all’uscita alla fase a gironi dell’Europa League) mentre sono saliti i ricavi provenienti dai diritti televisivi. -155 milioni di perdite, versamenti in conto capitale e copertura perdite 169 milioni. 123 milioni di patrimonio netto frutto dei 265 milioni versati da Elliott nei conti del Milan.



LE DOMANDE DEI PICCOLI AZIONISTI - L'assemblea dei soci è stata presieduta da Paolo Scaroni. Presente anche l'ad, Ivan Gazidis che, con Marco Patuano, rappresentano il Consiglio d'Amministrazione. Presente anche l'interno collegio dei revisori. La Scala, membro del consiglio dell'Apa, Associazione dei Piccoli Azionisti, ha posto 28 domande ai vertici societari rossoneri, e ne abbiamo evidenziato le più importanti:



- Ha elaborato delle linee guida per gli investimenti destinati al rafforzamento della propria rosa dei calciatori?

- Ha condiviso con i manager demandati alla gestione sportiva un programma pluriennale, con budget e obiettivi definiti, di cui essi hanno assunto la responsabilità?

- Ritiene che la strategia di acquisire principalmente giovani atleti di prospettiva a prezzi ed ingaggi contenuti, sia ancora attuabile?

- Ritiene necessario con la propria strategia incrementare i proventi da player trading, magari nel corso del corrente esercizio, anche operando cessioni importanti?

- Ha ragionevoli aspettative che si possa rinnovare il contratto con Emirates?

-Quali sono le iniziative per incrementare i ricavi visto che gli altri sponsor ufficiali, al di fuori di Puma e Emirates, si è attestato sui 425 mila euro?

- Si è già attivato per ricercare il "name sponsor" del centro sportivo di Milanello?

- Quali iniziative ha intrapreso per incrementare i ricavi commerciali?

- Sui costi, ha valutato quali correttivi apportare per i costi del personale?

- Esiste un piano B se non dovesse farsi lo stadio a San Siro?

- Sullo stadio, qual è la struttura societaria e finanziaria dell'operazione?

-Sul FFP, conferma che la sua previsione di chiusura di bilancio al 30 giugno 2019 non rispetterà il limite di perdite imposte dalle regole del FFP?

- Quando stima che la società sarà in grado di rientrare nei parametri imposti dalla Uefa?

Posti quesiti anche su proventi commerciali, merchandising, stadio, costi del personale e sul Fair Play Finanziario.





LE RISPOSTE DI SCARONI- Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha preso per primo la parola per rispondere ai quesiti posti dai piccoli azionisti:



SULLO STADIO: "Siamo qui anche per parlare di calcio e di futuro. Ho chiesto a Ivan Gazidis di fare una panoramica di quelle che sono le idee sportive. Abbiamo individuato una serie di posti corporate che potrebbero far aumentare i ricavi. Tutti i club europei principali come Bayern, United, Psg e Real Madrid hanno ricavi superiori ai 100 milioni, mentre Milan e Inter 34. Nell’epoca del FFP, parte del gap è rappresentato da questo aspetto. Essere due club insieme ci dà una forza maggiore. C’è un piano B che vede sempre i due club insieme per realizzare questo stadio”.



SUI BIGLIETTI: “Ci saranno prezzi popolari e poi un ventaglio di prezzi che varierà dai settori. Per il bilancio, il fondo rischi ha avuto un incremento di 2,2 milioni derivante da varie cose come la buonuscita per i tesserati".



SULLE SPONSORIZZAZIONI: "Sono anche figlie dei risultati sportivi, se perdiamo tutte le partite anche le sponsorizzazioni ne risentono. Abbiamo una serie di trattative in corso. FFP? Nei prossimi tre anni soddisferemo tutte le richieste dell'UEFA. Non dà limiti annuali, ma vincoli triennali. Quindi la risposta è che per i prossimi tre anni abbiamo un input, ma non può dipendere dal singolo esercizio annuale”.



IL DISCORSO DI GAZIDIS- L'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis: "Sono un privilegiato e farò tutto quello che posso per riportare il Milan sulla strada giusta, sono convinto che possiamo raggiungere la meta se lavoreremo insieme. Riusciremo a ripristinare l'orgoglio del Milan. La visione di Elliott è chiara e audace, per riportare il Milan in alto e non metterci 10-15 anni per farlo. So che manca ancora tanta strada da fare, ci vorrà tempo e sarà difficile. Abbiamo più di 400 mln di fan in tutto il mondo, il nostro nome è ancora rispettato e riverito in tutto il mondo. Malgrado le perdite, ereditate, il club ha una forza finanziaria strutturata. Siamo riusciti ad investire 135 milioni, tra le più alte cifre in Europa, enormi per questo club. Abbiamo preso persone che amano il club per ampliare le visione calcistica, ma tutti lavorano per migliorare. Vogliamo di più e l'inizio è stato deludente per questa stagione, Pioli avrà tutto il nostro sostegno. E' stato doloroso rimanere fuori dall'Eurooa, ma bisogna migliorare la squadra e tenere sotto controllo i costi, abbiamo una strategia chiara: ovvero investire nei giovani. Come per esempio Bennacer, Leao, Piatek e Hernandez, non significa che non investiremo nei leader di esperienza come con Higuain e lo faremo di nuovo se ci sarà l'occasione giusta. Maldini e Boban stanno facendo un ottimo lavoro, ma ci vorrà tempo. Se bruceremo soldi in giocatori in declino non solo avremo problemi dal punto di vista finanziario ma anche tecnico. I ricavi? Dobbiamo aumentarli, non si può fare da un giorno all'altro, questo richiede tempo e lavoro, abbiamo attuato un team di esperti per aumentare i ricavi, replicando modelli di business presenti in altri club. Abbiamo investito nell'infrastruttura del club, modernizzando il club per la crescita commerciale. Non si può fare da un giorno all'altro, il mercato è competitivo anche per sponsor e licenze. Garantiremo la sponsorizzazione per tutti gli asset e richiede tempo e lavoro. Vogliamo aumentare questi ricavi replicando ai modelli di buisness già di successi in altri club. Abbiamo investito nell'ammodernamento dell'infrastruttura per il club ma c'è ancora tanto da fare per essere ai vertici. Stiamo ampliando anche il team commerciale, potenziando il merchandising, investendo nel digitale con la nostra App ufficiale. Il presidente ha parlato dello stadio, Elliott si sta prendendo un appuntamento ingente per il progetto di San Siro. C'è una visione molto chiara per dare al Milan lo stadio più bello del mondo, finanziaria la squadra che dovrà rendere orgogliosi i nostri tifosi. C'è scetticismo e paura, mi hanno chiesto se Elliott sarà diverso in questo senso e i risultati sportivi sono deludenti. Come vi ho detto potremmo commettere degli errori ma l'impegno di Elliot è incessante e incrollabile. Siamo concentrati sulla nostra visione. Nonostante le voci e le indiscrezioni avremo successo. Abbiamo un monte ingaggi alto per i giocatori, che genera perdite. Dobbiamo riportare sotto controllo il monte ingaggi e migliorare le performance.Sulle dichiarazioni di Maldini? Nessun fastidio, sono supposizioni fatte dai media. Teniamo sempre un occhio sul mercato, compatibilmente con la nostra situazione finanziaria. Non mi piace intervenire molto a gennaio, ma se si rende necessario lo faremo come successo l'anno scorso". E' stato approvato il bilancio di Ac Milan, quello consolidato è stato solo presentato. Non ci sono state variazioni rispetto all'OdG