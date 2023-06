Il Milan non molla la presa su Arda Guler. Il turco entusiasma i rossoneri che ne vedono una stella pronta ad esplodere e, dopo un momento di pessimismo sulla buona riuscita della trattativa, stanno provando una nuova mossa per convincerlo a trasferirsi in Italia. Secondo Fanatik, testata turca, la squadra di Cardinale sarebbe disposta a pagarlo 22 milioni più bonus, 4,5 in più della clausola rescissoria fissata a 17,5. Un passo incontro al neo club di Dzeko, cui verrebbe concessa anche una percentuale sulla futura rivendita del diciottenne.



RIVALI - I rossoneri cercano in questo modo di battere la folta e agguerrita concorrenza. Tra le altre, sul giocatore (già autore di 13 gol e 18 assist in 59 presenze) c’è anche il Real Madrid che lo prenderebbe e lo lascerebbe un anno in prestito in Turchia, cosa che non dispiacerebbe di certo al Fenerbahce. Il giocatore però sembrerebbe non essere convinto dal progetto madrileno per lui. Vuole giocare, fin da subito, e crede che anche nel prossimo futuro non avrebbe poi tanto spazio al Bernabeu dove, da anni, si gioca senza trequartista.



IL MODELLO - Anche in questo senso sarebbe da spiegarsi il non affondo definitivo per Kamada, che agirebbe nelle sue stesse zone, e che è extracomunitario come il turco (solo due gli slot occupabili). Il Milan tenta quindi di anticipare tutti con un’operazione stile Chelsea. Anche i londinesi avevano preso a gennaio Enzo Fernandez dal Benfica, pagando una cifra superiore alla clausola. Il motivo? Per far rescindere un giocatore il pagamento deve essere cash, una pagamento invece superiore a quello della clausola può essere dilazionato e diluito su più anni fiscali.