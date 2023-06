Fra i tanti nomi chesta trattando in queste intense settimane di mercato in cui il nuovo corsoMoncada ce ne è uno che più di tutti è segnato in rosso e su cui il club sta lavorando con forza anche grazie ai soldi della cessione di Tonali: l'attaccante delEsternoè uno dei migliori talenti turchi in circolazione e nel suo contratto è presente una. Secondo quanto riportato dalla stampa turcaufficiale con il ragazzo.- Ancora non ha un agente ed è la famiglia a gestire i suoi interessi. E proprio dalla famiglia arriva la conferma della volontà del ragazzo di dire addio. La madre attraverso i suoi canali social ha infatti pubblicato questo messaggioUn tweet cancellato dopo qualche ora, segno che la trattativa c'è, ma servirà ancora un po' di tempo.