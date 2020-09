Il Milan non si ferma più. Dopo il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic e l'acquisto ormai prossimo del gioiello del Brescia Sandro Tonali, ora tocca a Brahim Diaz, giovane duttile e di grandi qualità tecniche in arrivo dal Real Madrid: prestito con diritto di riscatto per l'attaccante spagnolo classe '99, per il quale il club madrileno si riserva il diritto di recompra.



I DETTAGLI - Una formula, quella del prestito con diritto di riscatto tra i 18 e i 20 milioni di euro, e controriscatto per i Blancos, curata alla perfezione dall'intermediario Edoardo Crnjar: il 21enne, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore a Milano per visite e firma dopo lo scambio dei documenti in corso proprio ora, è atteso dal club rossonero, che aumenta in maniera esponenziale le proprie opzioni offensive.