Gerry Cardinale torna in Italia. Il fondatore di RedBird è atteso a Milano nei prossimi giorni. La sua priorità è sempre lo stadio. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il Milan vuole prendere una decisione sulla zona entro aprile: La Maura, la ex Falck di Sesto San Giovanni, San Donato e Assago-Rozzano.