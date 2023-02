Gerry Cardinale è a Milano. Il proprietario di RedBird è atteso oggi prima in sede poi al Meazza, dove questa sera la squadra di Pioli sfiderà il Tottenham nell'andata degli ottavi di finale di Champions League (ritorno l'8 marzo a Londra). Conquistare un posto nelle prime otto è fondamentale per l'immagine del club e per il 'business', per attrarre sponsor e rilanciare il marchio Milan nel mondo. A tutto questo va aggiunto il tesoretto immediato:​ Non è un caso che Cardinale abbia scelto questa partita per tornare allo stadio.Come scrive La Gazzetta dello Sport prima di accomodarsi in tribuna a San Siro è atteso negli uffici di Casa Milan per incontrare il management sportivo e finanziario. Un vertice a tre insolito e atteso per il momento storico in cui si collocaLa sua area di competenza è ampia,che va dai rapporti istituzionali a quelli con gli agenti dei calciatori, dai diritti tv allo sviluppo del business fino alla stipula degli accordi su acquisti e cessioni. In particolare,I risultati saranno ovviamente decisivi per definire il futuro del progetto tecnico, tra campo e scrivania.Riguardo al nuovo stadio,sono previsti una serie di vertici interni al club. ma non sono ancora stati fissati appuntamenti con le istituzioni. Tutto però può cambiare e anzi è probabile che accada.. La sensazione è che in questi giorni possa succedere qualcosa.